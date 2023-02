7 outils open source pour SSH

Image 1 parmi 7



Serveur de chat sur SSH.

Écrit en Go, sous licence MIT.



Principales fonctionnalités :

- Salons de discussion et messages privés

- Listes de blocage et d'exclusion

- Statut de présence/absence

- Masquer ou ignorer des messages

- Vérification des clés publiques des utilisateurs

- Thème modifiable



ssh-chat fonctionne par défaut sur le port 2022.



Illustration © Dragon Claws - Adobe Stock