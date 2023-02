Image 1 parmi 8



Outil client-serveur de complétion de code.



YouCompleteMe exploite un moteur générique (basé sur les identifiants) et plusieurs moteurs spécialisés (Jedi pour Python, Tern pour JavaScript, OmniSharp pour C#...).



Les possibilités varient selon les langages : trouver les définitions d'identifiants, afficher la documentation de méthodes, corriger des erreurs de syntaxe communes, etc.

La touche Tab permet d'accepter les suggestions.