Le 27 juillet 1981, Microsoft fait l'acquisition de ce système d'exploitation inspiré de CP/M et développé par Seattle Computer Products.

Il avait d'abord pris une licence non exclusive et travaillé à son portage sur ce qui allait devenir l'IBM PC (en photo ; lancé le 12 juillet 1981). Avant de l'exploiter, sous la marque MS-DOS, pour courtiser les fabricants de « compatibles PC ».