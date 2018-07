Abid Khirani, Casky : ” Il n’y a pas d’innovation sans collaboration ouverte”

Présentez nous Casky et les problématiques que vous adressez ?

Abid Khirani – Casky est un dispositif personnel de sécurité routière, doté d’une AI, qui sécurise les déplacements quotidiens des usagers de 2 roues et optimise leur attitude de conduite. Être conducteur de deux roues, c’est s’exposer à un risque d’accident ou de choc 21 fois par kilomètre. Notre principale mission est de diminuer drastiquement les 70% des accidents dues à l’invisibilité.



Comment appréhendez-vous l’innovation chez Casky ?

Nous concevons nos solutions avec nos utilisateurs, et nous sommes constamment à l’écoute de leurs besoins ce qui nous a permis d’améliorer continuellement notre produit. Nous sommes convaincu aussi qu’il n’y a pas d’innovation sans collaboration ouverte. C’est pourquoi avec le groupe Allianz et à travers l’initiative Innovation Turbine, dirigée par Jean-Marc Pailhol, nous créons une symbiose dans le but de sécuriser les déplacements quotidiens d’un plus grand nombre d’usagers.

Quels sont vos axes de développement ?

Nous voulons être toujours au plus près de nos utilisateurs. C’est pourquoi, après Marrakech, nous ouvrons Paris et New York en fin d’année et consolidons des partenariats stratégiques.

Nous commençons également notre levée de fonds qui nous permettra d’accélérer davantage notre développement