Accenture investit 3 milliards $ dans l’entité Cloud First

Le groupe de conseil aux entreprises Accenture a confirmé le lancement d’Accenture Cloud First. La nouvelle entité « multiservices » a pour mission de soutenir l’accélération de la migration vers le cloud des entreprises. Elle veut aussi accompagner la montée en compétences des équipes et apporter aux organisations « davantage de valeur ».

« La majorité des entreprises n’ont migré que 20% environ de leurs activités vers le cloud », a déclaré Paul Daugherty, CTO et DG Groupe d’Accenture Technology. « Assurer une transition rapide et rentable des 80% restants, représente un changement colossal. »

Un changement que veut soutenir Accenture Cloud First. L’ambition est de fournir les services (conseil, intégration, performance applicative), les compétences (formation) et les partenaires dont les entreprises ont besoin pour accélérer le mouvement.

Des milliards et des experts cloud

Il s’agit en outre de faire progresser les feuilles de route, les solutions et les modèles (data, cloud et IA, infrastructure full-stack, capacités applicatives intégrées, automatisation…). Sans sacrifier les exigences de sécurité et de conformité. Pour ce faire, Accenture prévoit d’investir 1 milliard de dollars par an au cours des trois prochaines années.

Accenture Cloud First va employer 70 000 professionnels. L’entité sera dirigée par Karthik Narain. Il rejoindra également le comité exécutif monde du groupe à partir du 1er octobre. Il pilotait auparavant Accenture Technology pour l’Amérique du Nord.

Accenture Cloud First va intégrer l’ensemble de l’expertise cloud, des compétences et des connaissances acquises par la multinationale dans la modernisation des processus d’entreprise et la gestion de grands départements informatiques. Le groupe dispose de l’écosystème nécessaire. Accenture est lui-même un partenaire clé des principaux fournisseurs mondiaux de services cloud (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform…).

