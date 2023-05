Graphes de connaissances : Accenture investit dans Stardog

Accenture, multinationale des services du numérique, a annoncé contribuer au financement de Stardog. L’entreprise fondée en 2015, basée à Arlington (Virginie), fournit des graphes de connaissances (ou réseaux sémantiques) adaptés à l’ère de l’intelligence artificielle générative.

Pour ce faire, la plateforme Stardog Enterprise Knowledge Graphs agrège des données provenant de sources multiples et les relient pour fournir du contexte et les rendre plus intelligibles par les machines. Et ce sans modifier les données sous-jacentes.

« L’IA générative et les grands modèles de langage (LLM) qui soutiennent cette technologie suscitent un intérêt mondial et un enthousiasme quant à leur capacité à fournir instantanément des réponses aux questions des utilisateurs. Un graphe de connaissances associé à un LLM ajusté permet aux utilisateurs qui posent leurs questions d’obtenir [en plus] des informations contextualisées à partir de leurs propres données », a expliqué le groupe.

Le but est de faciliter l’intégration et l’unification de données d’entreprise.

« Notre technologie facilite la création et l’utilisation d’une couche sémantique pour l’analyse des données d’entreprise, ce qui permet d’accélérer les efforts d’intégration de données et d’améliorer la productivité de leurs ingénieurs data et data scientists », a souligné Kendall Clark, cofondateur et CEO de Stardog.

Pour Accenture, soutenir Stardog est qualifié d’investissement « stratégique » dans une jeune société déjà bien introduite auprès de grands comptes.

Stardog rejoint le programme Project Spotlight d’Accenture

Accenture n’acquiert donc pas Stardog, mais effectue un investissement « minoritaire stratégique », via Accenture Ventures, dans l’entreprise, a expliqué Teresa Tung, CTO d’Accenture Cloud First.

Stardog rejoint ainsi Project Spotlight d’Accenture Ventures. Un programme d’engagement et d’investissement qui cible les entreprises technologiques émergentes.

« Pour la plupart des grandes entreprises, la valeur réelle de l’IA générative viendra de la personnalisation et de l’affinement des grands modèles de langage (LLM), ainsi que de l’utilisation de leurs propres données collectées pour répondre à leurs besoins commerciaux spécfiques », a déclaré Tom Lounibos, directeur général d’Accenture Ventures.

Et d’ajouter : « Les modèles fondamentaux ont besoin de grandes quantités de données pour apprendre. Répondre au défi que représentent les données est donc une priorité pour chaque entreprise. C’est précisément là que [les graphes] de Stardog peuvent faire la différence en aidant les organisations à unifier et optimiser leurs données pour cette nouvelle ère de l’IA générative ».

Le montant de l’investissement n’a pas été divulgué. Aucun droit d’exclusivité n’y est associé.

Ces trois dernières années, Accenture a multiplié les alliances et les acquisations pour devélopper les services d’IA et de traitement de données proposés à ses clients.