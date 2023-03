Pourquoi Accenture réaligne ses effectifs

Pour optimiser ses coûts et rationaliser ses opérations, Accenture veut réduire de 2,5% ses effectifs après avoir réalisé 25 acquisitions en une année.

Rationaliser, c’est l’ambition affichée par Accenture. Le groupe de conseil en technologies et services professionnels prévoit de diminuer de 2,5% ses effectifs mondiaux.

Les licenciements seront principalement axés sur les activités non facturées directement aux clients. La multinationale des services du numérique basée à Dublin l’a fait savoir dans un document transmis au gendarme boursier américain (SEC) :

« Alors que nous continuons à recruter pour soutenir nos priorités stratégiques de croissance, au cours du 2e trimestre de l’exercice 2023, nous avons entrepris des actions pour rationaliser nos opérations et transformer nos fonctions d’entreprise non facturables afin de réduire les coûts. Ces actions devraient entraîner le départ d’environ 19 000 personnes (soit 2,5% de notre effectif actuel) au cours des 18 prochains mois ».

La moitié des suppressions impacteront les travailleurs des « fonctions d’entreprise non facturables ». Il s’agit donc de professions qui soutiennent le fonctionnement interne de l’entreprise, des fonctions support donc (des RH à la DSI, par exemple).

La société prévoit une enveloppe de 1,5 milliard $, dont 1,2 milliard $ d’indemnités de départ, pour soutenir l’effort de consolidation en 2023 et 2024.

Accenture rationalise ses opérations et optimise ses coûts

Les suppressions à venir interviennent après qu’Accenture a multiplié les acquisitions (25 en 2022) et augmenté de 39 000 personnes ses effectifs à 738 000 employés en janvier 2023.

L’ambition : rationaliser ses coûts et adapter ses équipes à l’évolution du marché.

Accenture rejoint ainsi bien d’autres grands groupes, de Microsoft à Amazon, qui ont décidé de réduire leurs effectifs pour adapter l’activité au repli de la demande. Depuis l’été dernier, plus d’un millier de sociétés actives dans le numérique et les technologies de l’information ont supprimé près de 200 000 postes. Mais le marché de l’emploi IT est encore peu impacté.

En marge des suppressions révélées, Accenture a annoncé une croissance de 5% de son chiffre d’affaires au 2e trimestre de son exercice clos le 28 février 2023, atteignant 15,81 milliards $, grâce à une croissance de 12% des revenus de son activité de services managés.

Dans le même temps, le groupe a réalisé un bénéfice net part du groupe de 1,52 milliard $, soit 2,39 $ par action, contre 1,63 milliard $, soit 2,54 $ par action, un an plus tôt.

Les objectifs 2023 sont revus à la baisse. Accenture vise un bénéfice par action compris entre 10,84 $ et 11,06 $ sur l’ensemble de l’exercice, contre 11,20 $ à 11,52 $ auparavant.

(crédit photo : JiriMatejicek / CC 3.0)