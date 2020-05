Accessibilité web : IBM lance un kit d’outils pour développeurs

IBM a dévoilé de nouveaux outils open source conçus pour renforcer l’accessibilité de sites web et applications, sans sacrifier la sécurité : Equal Access Toolkit et Accessibility Checker.

Le groupe cible les développeurs et les testeurs appelés à intégrer directement l’accessibilité dans leurs flux de travail. Pour inclure davantage les personnes atteintes d’un handicap.

IBM Equal Access Toolkit fournit un ensemble de lignes directrices à l’attention des équipes de développement en entreprise.

Accessibility Checker est une extension pour les navigateurs web Chrome et Firefox. L’outil permet d’automatiser l’évaluation et la réponse aux problèmes d’accessibilité.

« L’accessibilité peut être oubliée ou repoussée tardivement dans le processus [de développement] lorsqu’il devient plus difficile de moderniser le site ou l’application », a déclaré dans un billet de blog Si McAleer, responsable Accessibility chez IBM Research.

« Connaissances, discipline et outils sont tous essentiels pour intégrer l’accessibilité tout au long d’un processus de développement », a-t-il ajouté, en amont de la Journée mondiale de sensibilitation à l’accessibilité (Global Accessibility Awareness Day – GAAD) du 21 mai 2020.

Avec Equal Access Toolkit, IBM fournit des plug-ins et des modules pour Node.js, environnement d’exécution JavaScript, et Karma (exécution de tests). Le Vérificateur (Checker), en plus d’être proposé comme extension, est également disponible sur GitHub. L’outil peut aussi être utilisé dans une configuration par lots, en utilisant le gestionnaire de paquets npm.

