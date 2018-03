Acer Chromebook Tab 10 : la première tablette sous Chrome OS

Depuis son lancement en 2011, Chrome OS a été développé pour des ordinateurs portables. Mais, la donne change avec le lancement de l’Acer Chromebook Tab 10, soit la première tablette à évoluer sous Chrome OS.

Celle-ci est destinée en premier lieu au secteur de l’éducation. Qu’on ne s’y trompe pas d’ailleurs, la firme de Mountain View la présente au moment même où débute l’événement « éducation » d’Apple à Chicago. La firme de Cupertino pourrait d’ailleurs y dévoiler un iPad d’entrée de gamme.

L’Acer Chromebook Tab 10 sera commercialisé en Amérique du nord pour 329 dollars et dans la zone EMEA en mai au tarif de 329 euros. C’est le même prix que l’iPad d’entrée de gamme actuel. Ce tarif avoisine également celui des Chromebooks du marché.

Mais, la tablette proposée par Apple est livrée avec un stylet Wacom EMR.

Une tablette taillée pour l’éducation

Elle supporte toutes les fonctionnalités d’éducation Chromebook existantes, telles que la gestion informatique en salle de classe, ainsi que le Play Store et, de ce fait, les applications Android.

On trouve également le support du logiciel Expeditions AR de Google, une technologie de cartographie en mode réalité augmentée permettant aux enseignants de placer des objets 3D virtuels devant des étudiants pour étudier des sujets comme la biologie et l’astronomie.

L’Acer Chromebook Tab 10 est équipée d’une dalle de 9,7 pouces définie en 2048 par 1536 pixels, avec une résolution de 264 ppp (pixels par pouce).

On trouve aussi un SoC (System-on-Chip) OP1, puce développée par Google et Rockchip, qui intègre un processeur à deux coeurs Cortex A723 et quatre coeurs Cortex A53, de concert avec 4 Go de mémoire vive. La mémoire de masse est constituée de 32 Go de flash interne, extensible par carte microSD.

L’appareil est aussi pourvu d’une caméra dorsale avec capteur de 5 mégapixels, d’une autre en façade de 2 mégapixels, d’un port USB-C, d’une prise casque de 3,5 mm et de deux haut-parleurs. et d’une batterie de 34 Wh. Google annonce une autonomie de 9 heures.

Côté connectivité, elle supporte le Wi-Fi ac et le Bluetooth 4.1.

(Crédit photo : @Google)