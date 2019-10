Achats IT : les entreprises prêtes à dépenser plus

Selon Spiceworks, plus de 8 acheteurs sur 10 prévoient d’augmenter ou de maintenir les budgets consacrés aux technologies et services IT en 2020.

La numérisaton des organisations et des processus orientent à la hausse les achats IT.

Selon un rapport* de Spiceworks, 44% des organisations interrogées en Amérique du Nord et en Europe (contre 38% l’an dernier) prévoient d’augmenter de 18% en moyenne leurs dépenses en technologies en 2020.

D’autres, dans la même proprotion (44%), tablent sur une stabilisation des budgets alloués. Tandis qu’une minorité (8%) envisage de revoir à la baisse ses achats IT.

La tendance varie en fonction des marchés étudiés.

En Amérique du Nord, 50% des entreprises déclarent leur intention d’augmenter leurs dépenses IT. 38% de les maintenir à leur niveau actuel et 9% de les réduire.

En Europe, la proportion d’acheteurs qui prévoient une stabilisation des budgets (51%) est supérieure à celle des organisations en faveur d’une hausse (39%). 7% envisagent une baisse. 3% ne se prononcent pas.

Sécurité et mise à niveau des infrastructures

Globalement, les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont les plus susceptibles d’augmenter leur budget IT en 2020.

Ainsi, 51% des entreprises de 500 à 999 personnes et 55% des sociétés de 1000 à 4999 employés déclarent vouloir augmenter leurs dépenses en technologies l’an prochain.

En revanche, elles ne sont plus que 47% au sein de sociétés de 100 à 499 employés, 42% dans les grands groupes de plus de 5000 collaborateurs et, enfin, 37% au sein des PME de moins de 100 employés.

Globalement, 33% des dépenses concernent l’achat de matériel, 29% le logiciel, 22% les services hébergés/cloud et 15% les services gérés.

Il s’agit, dans plus 6 cas sur 10, de mettre à niveau des infrastructures devenues obsolètes. Les enjeux de sécurité et de conformité (RGPD…) motivent également de nouveaux investissements.

*L’enquête Spiceworks a été menée en juillet 2019 auprès de 1005 acheteurs de technologies en entreprise. L’Europe et l’Amérique du Nord sont couvertes. (source : « The 2020 State of IT »).

(crédit photo © shutterstock)