Investissements IT : Cloud et IA résistent à la crise du Covid-19

Cloud, IA et IoT constituent des « poches d’opportunités » pour les acheteurs et leurs fournisseurs appelés à préparer la sortie de crise, selon IDC.

La pandémie de coronavirus Covid-19 grippe la croissance des investissements IT, mais il existe toujours des poches d’opportunités commerciales à exploiter, a relevé IDC, nouvel indice à l’appui.

Son « Covid-19 Tech Index »* est basé sur un ensemble d’indicateurs de marché et sur une enquête mondiale menée auprès d’acheteurs informatiques en entreprise.

Globalement, les entreprises interrogées sont prêtes à augmenter leurs investissements dans le cloud, l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IoT).

Résilience du Cloud

Cloud, IA et IoT sont considérées comme stratégiques pour répondre aux conséquences économiques du Covid-19 et retrouver le chemin de la croissance.

« Le cloud semble être résilient, certaines entreprises continuant d’augmenter leurs dépenses, quand d’autres se concentrent sur les moyens de réduire les coûts à court terme », a déclaré Stephen Minton, vice-président du groupe IDC Customer Insights & Analysis.

En revanche, les achats de PC et terminaux mobiles, mais aussi de serveurs et systèmes de stockage et de services IT sont attendus en baisse sur l’ensemble de l’année 2020.

Certes, une minorité d’acteurs augmentent leurs achats d’ordinateurs portables et de technologies associées. Le but étant de soutenir le recours massif au télétravail. « Mais les résultats globaux de l’enquête appuient notre point de vue selon lequel les dépenses totales consacrées à ces produits diminueront, car de nombreuses entreprises reviendront à des plans d’urgence et à des réductions de leurs investissements IT », a ajouté l’analyste.

Expectative des acheteurs

Lors de la plus récente enquête menée fin mars par IDC, l’intention des acheteurs était globalement stable. La baisse prévue des investissements IT en Europe et dans la région Asie/Pacifique était alors compensée par les hausses espérées en Amérique du Nord.

Les indicateurs de marché (PIB, emploi…), en revanche, étaient déjà en repli. Depuis, la situation ne s’est guère améliorée dans ce domaine, au contraire.

Le repli devrait se poursuivre au cours des prochaines semaines. Enfin, des interrogations demeurent quant au rythme de la reprise au second semestre 2020, a prévenu IDC.

*Le Covid-19 Tech Index d’IDC fournit une indication des perspectives de dépenses IT des entreprises. Il sera mis à jour toutes les deux semaines. Un indice supérieur à 1000 témoigne d’une augmentation attendue, un indice inférieur à 1 000 indique un repli.

