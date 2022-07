Achats IT : comment prévenir les regrets

Que pensez-vous des achats effectués par votre organisation dans les technologies ? La question a été posée par Gartner* à 1120 dirigeants et professionnels impliqués dans l’évaluation et/ou la sélection de produits ou services technologiques de grandes entreprises.

56% des répondants ont déclaré regretter les achats les plus importants effectués dans ce domaine ces 24 derniers mois. Autre constat, l’achat de technologies est loin d’être réservé au département IT. En outre, 67% des acheteurs interrogés ne sont pas liés à l’IT.

Aussi, les organisations qui ont le plus de « regrets » prennent en moyenne « 7 à 10 mois de plus » [que les autres] pour finaliser un achat technologique. Ces délais peuvent épuiser les énergies et amplifier les frustrations chez les acheteurs, comme chez les fournisseurs.

Responsabilité partagée ?

Aussi, les premières phases de déploiement peuvent être plus ardues que prévu et amplifier la frustration, a précisé Hank Barnes, analyste et VP chez Gartner. En outre, sept répondants sur dix déplorent que les objectifs prévus à l’origine de l’achat ne soient pas atteints.

Pour mieux faire, le cabinet d’études Gartner recommande aux organisations d’orienter l’essentiel des efforts vers la meilleure option possible. Et de s’intéresser en amont au profil « pyschologique » de clients/utilisateurs « satisfaits » pour mieux appréhender les prospects.

L’an dernier, selon un autre rapport (G2), 55% des professionnels qui influencent la décision d’achat de logiciels pensaient investir plus en 2022 qu’en 2021. 64% prévoyaient d’acheter au moins 5 références de softwares supplémentaires cette année.

Une autre analyse internationale (SWZD) relèvait que les achats de matériel représentent encore la plus grande part des dépenses IT (30% du total prévu en 2022). Quant à la part des investissements dans les services cloud ou hébergés, elle augmenterait de 4 points.

Face à la hausse actuelle des prix, toutefois, les DSI ajustent leurs achats, prévient Gartner.

* En novembre et décembre 2021, la société américaine d’études de marché Gartner a interrogé 1120 acheteurs employés dans de grandes entreprises. L’Amérique du Nord, l’Europe de l’Ouest et l’Asie-Pacifique sont concernées.

(crédit photo © pexels)