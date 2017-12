Rachat d’Aconex : Oracle combine construction et cloud

Oracle débourse plus d’un milliard de dollars pour acquérir l’éditeur logiciel Aconex reconnu dans le secteur de la construction.

Oracle veut s’emparer d’Aconex en y mettant le prix : 1,2 milliard de dollars (soit 7,80 dollars australiens par action correspondant à une prime de 47% par rapport au cours de clôture de l’action en date du 15 décembre).

Le deal devrait être parachevé d’ici la fin du premier semestre 2018.

Basé à Melbourne, cet éditeur de logiciels développe une plateforme collaborative en vue d’une exploitation dans des secteurs comme la construction, les déploiements d’infrastructures et les projets dans l’énergie.

Elle a séduit 70 000 organisations dans 70 pays, pour des projets d’un montant global d’un milliard de milliards de dollars USA. La déclinaison en mode cloud de la solution avait démarré il y a dix ans.

Aconex fournit une solution qui facilite la gestion de l’information et des processus des projets et qui permet de connecter toutes les parties prenantes : propriétaires fonciers, cabinet d’études, équipes BTP et les autres intervenants.

Un secteur stratégique dans le plan de déploiement cloud d’Oracle qui compte rattraper son retard dans ce domaine face à des concurrents comme Amazon Web Services, Google ou IBM.

“Ensemble, Oracle et Aconex vont fournir une offre de bout en bout pour la gestion et la réalisation des projets afin d’aider les clients dans les stades de conception, de construction et d’exécution”, évoquent les deux partenaires software de l’axe américano-australien.

Leigh Jasper et Rob Phillpot, du nom des deux cofondateurs d’Aconex en 2000, garderont la main opérationnelle dans la nouvelle configuration au sein d’Oracle. L’effectif s’élève à 850 collaborateurs.

Il existe une version française du site Internet de la solution Aconex avec un relais commercial en région parisienne. Un business case de la division construction du groupe Auxitec (Le Havre) est mise en avant.

(Mission : Aconex)