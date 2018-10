Acquisition de GitHub par Microsoft : feu vert de l’UE

En vertu d’une non entrave à la concurrence dans le secteur, la Commission européenne a validé l’acquisition sans conditions de GitHub par Microsoft.

La Commission précise en effet dans son communiqué de presse “qu’une concurrence effective se poursuivrait sur les marchés en cause et que Microsoft n’aurait aucune incitation à compromettre la nature ouverte de la plate-forme de GitHub”.

En juin, Microsoft avait décidé d’acquérir GitHub pour 7,5 milliards de dollars en échange d’actions.

A ce jour, Il s’agit de la troisième plus grande transaction de l’histoire de Microsoft, après son achat de LinkedIn pour 26 milliards de dollars et de Skype pour 8,5 milliards de dollars.

Avant l’acquisition de la plateforme d’hébergement de codes, Microsoft était déjà devenu l’un des plus gros contributeurs de GitHub. Plus d’un millier de ses employés y hébergent du code et de la documentation. Parmi les projets versés à la communauté figurent PowerShell, Visual Studio Code et le moteur JavaScript d’Edge.

C’est Nat Friedman arrivé au sein de Microsoft en 2016 suite au rachat de Xamarin, sa société à l’origine d’outils de développement d’applications mobiles, qui a pris les rênes de GitHub.