Activations de smartphones durant Noël : Apple bat Samsung à plate couture

Apple bat Samsung à plate couture en termes d’activations de smartphones durant les fêtes de fin d’année.

En effet, 44 % des activations de smartphones concernent des iPhone durant la période s’étalant du 19 au 25 décembre, selon Flurry Analytics (propriété de Yahoo).

Dans un billet de blog, la société énonce ainsi le résultat de ses données récoltées : « Comme l’année dernière, 44 % des nouvelles activations de téléphones et de tablettes étaient des appareils Apple. Tandis que Samsung domine en termes de part de marché mondial, ils n’ont pas été le choix de prédilection pour les fêtes de fin d’année, avec seulement 26 % des appareils activés avant Noël. »

Une bataille perdue pour Samsung donc, même si la firme sud-coréenne peut se féliciter d’avoir un taux d’activation en hausse de 5 points par rapport à la même période fin 2016. Cette hausse peut être attribuée au Galaxy S8.

Du côté d’Apple, paradoxalement, ce ne sont pas les derniers iPhone qui ont rencontré le plus de succès, même si l’iPhone X arrive sur la troisième place avec 14,7 % des iPhone activés.

Ce sont les iPhone 7 et iPhone 6, avec respectivement 15,1 % et 14,9 % d’activations, qui ont été les plus plébiscités. L’iPhone 6 est en vente dans certains marchés émergents.

Les iPhone 8 Plus (8,7 %) et iPhone 8 (8,1 %) n’ont été que, respectivement, les 6e et 7e choix durant ces fêtes de fin d’année.

Huawei se classe troisième avec 5 % d’activations.

Derrière la société chinoise, on trouve une cohorte de fabricants (Xiaomi, Motorola, LG et OPPO), affichant chacun 3 % d’activations.

On peut également noter l’entrée dans le top 8 de Vivo, autre fabricant chinois qui peut attribuer son succès à ses ventes en Chine et en Inde.

Le grand absent de ce classement est bien entendu Google, qui tablait pourtant sur les ventes des Pixel 2 et Pixel 2XL.

Ils ont toutefois été les stars de ces fêtes de fin d’année (durant le week-end de Noël plus exactement) outre-Atlantique où ils se classent premier et deuxième, selon Localytics, devançant l’iPhone X.

(Crédit photo : @Apple & @Flurry Analytics)