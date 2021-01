Agilité : des métiers certifiés qui rapportent

Fournisseur de certifications francophones pour les méthodes dites agiles, Scrum-league.org a livré son dossier de rémunérations.

Quels sont les salaires moyens de spécialistes de méthodes agiles en France ?

– Product Owner (chef de projet produit en mode agile) : 47 200 euros bruts par an

– Scrum Master (garant de la flexibilité du développement IT): 45 200 euros

– Développeur informatique au sein d’équipes agiles : 39 000 euros (source : CodinGame)

Il s’agit de moyennes salariales. Les rémunérations peuvent varier grandement en fonction de l’expérience du professionnel concerné, de la taille et de l’implantation géographique de l’entreprise qui l’emploie. Ainsi, Paris et sa région sont les zones géographiques les plus rémunératrices pour ces profils, devant Toulouse, Lyon, Nantes et Marseille.

Par ailleurs, les entreprises des secteurs de la banque/assurance, du conseil et des services du numérique (ESN) proposent les salaires les plus élevés.

IT, web et marketing

Qu’en est-il de l’évolution des rémunérations ces trois dernières années ?

Entre crise sanitaire (Covid 19) et généralisation du télétravail, les rétributions de professionnels des méthodes agiles ont peu évolué en 2020 (+0,5%). Un taux moins élevé que ceux enregistrés les années précédentes (+0,9% en 2019 et +1,2% en 2018).

« Ayant connu de fortes progressions ces dix dernières années, les métiers de Product Owner et Scrum Master ont fini par rentrer dans le rang », ont indiqué les auteurs de l’étude. Ces fonctions « concernent avant tout des salariés ayant une expérience professionnelle de 2 ou 3 ans dans l’environnement IT, web ou encore marketing ».

Les titulaires d’un Bac +5 sont aujourd’hui les plus nombreux dans ces professions.