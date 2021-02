Agilité opérationnelle : le rôle crucial de la DSI

Comment croître dans un monde post-pandémique ? L’IBM Institute for Business Value, en coopération avec Oxford Economics, a mené l’enquête auprès de 3000 dirigeants (CEO) de grandes entreprises.

Que retenir de cette enquête couvrant près de 50 pays ? Les technologies sont considérées par les organisations comme l’un des principaux leviers permettant de soutenir leur agilité et leur efficacité opérationnelle. Ces dernières étant appréhendées par le plus grand nombre de dirigeants (56%) comme la priorité absolue des 2 à 3 prochaines années.

Aussi, l’Internet des objets (cité par 79% du panel), le cloud (74%) et l’intelligence artificielle (52%) sont identifiés par les répondants comme les technologies qui auront le plus d’impact sur l’activité et les performances de leur groupe à moyen terme.

Qui pilote ?

DSI dans le trio de tête

Les direction exécutives se rapprochent des équipes IT.

En plus de compter sur les technologies pour renforcer l’agilité et les performances, les directions générales tendent également à s’appuyer davantage sur leurs décideurs IT, des directions des systèmes d’information (DSI) aux responsables des technologies (CTO).

Aussi, avec les directeurs financiers (mentionnés par 57% du panel) et des opérations (56%), les décideurs IT (39%) se positionnent dans le trio de tête des dirigeants qui devraient jouer le rôle « le plus crucial » pour leur entreprise aujourd’hui dans les années à venir.

Les responsables du marketing (19%) et des ressources humaines (16%) sont devancés.