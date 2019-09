Alain Melon, nouveau patron de HPE France

Changement de tête à la direction de HPE (Hewlett-Packard Entreprise) France : Alain Melon remplace Gilles Thiebaut, son prédécesseur depuis 2016.. Le premier reportera au second qui se concentre désormais entièrement sur le pilotage de la zone Europe.

Alain Melon est un pur produit HP où il déroule sa carrière depuis 20 ans. Il était auparavant Directeur Ventes Indirectes et PMI PME, un poste qu’il occupe depuis 2016.

Âgé de 46 ans, il a occupé plusieurs fonctions de direction, dans des domaines B2B comme l’infogérance et de support.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.