Alcatel démocratise les smartphones bord à bord

Avec les Alcatel 1, 3 et 5, TCL entend bousculer le segment des smartphones économiques, d’entrée et de milieu de gamme. Des produits qui manquent d’homogénéité, mais qui se distinguent par des écrans bord à bord.

La marque de smartphones Alcatel, aujourd’hui pilotée par le chinois TCL, a été une des premières à dégainer ses nouveautés lors du Mobile World Congress 2018 de Barcelone.

La firme innove, avec une généralisation des écrans au format 18:9e (quasi) bord à bord. Les écrans pleine couverture ne seront donc pas restés longtemps l’apanage des terminaux mobiles les plus onéreux.

Le milieu de gamme premium du constructeur est l’Alcatel 5. Un smartphone ne fonctionnant que sous Android 7.1, mais pourvu d’un écran 5,7 pouces (1440 x 720 points) et d’un châssis en aluminium. Une puce comprenant 8 cœurs ARM 64 bits Cortex-A53 à 1,5 GHz est présente. Elle est épaulée par 3 Go de RAM et 32 Go d’espace de stockage. Un modèle qui devrait être accessible courant mars au prix public de 229,99 euros TTC.

Alcatel 3

Les Alcatel 3 sous Android 8.0 sont accessibles en trois versions très différentes. Attention donc lors de votre achat à ne pas vous tromper de candidat :

Alcatel 3 : 149,99 euros TTC (disponible en avril) ; écran de 5,5 pouces (1440 x 720 points) ; processeur 4 cœurs 1,28 GHz ; 2 Go de RAM ; 16 Go de stockage.

Alcatel 3X : 179,99 euros TTC (disponible en avril) ; écran de 5,7 pouces (1440 x 720 points) ; processeur 4 cœurs 1,28 GHz ; 3 Go de RAM ; 32 Go de stockage.

Alcatel 3V : 189,99 euros TTC (disponible en mars) ; écran de 6,0 pouces (2160 x 1080 points) ; processeur 4 cœurs 1,45 GHz ; 2 Go de RAM ; 16 Go de stockage.

Alcatel 1

Enfin, la famille Alcatel 1 se veut le fer de lance du constructeur dans l’entrée de gamme. Nous passerons rapidement sur le modèle 3 G / Android 7, qui n’a que peu d’atouts à offrir. L’Alcatel 1X est bien plus intéressant. Ce smartphone Android One 4G sera en effet accessible fin avril pour seulement 99,99 euros TTC.

Au menu, un écran 18:9e de 960 x 480 points, un processeur à quatre cœurs cadencés à 1,3 GHz, 1 Go de RAM et 16 Go d’espace de stockage. Le minimum vital donc pour un smartphone proposé en 2018. Mais qui devrait être boosté par la présence d’une version allégée d’Android 8.0.