Alibaba Cloud pousse à l’international ses services d’infrastructure

Alibaba Cloud a dévoilé des mises à niveau et de nouveaux produits pour soutenir ses ambitions à l’international lors de son événement virtuel Alibaba Cloud Summit 2020.

« Nous sommes extrêmement confiants dans l’avenir de l’économie numérique mondiale, notamment en ce qui concerne la numérisation des soins de santé, des entreprises, de l’éducation, des loisirs et d’autres aspects de nos vies », a déclaré Jeff Zhang, président d’Alibaba Cloud Intelligence. « Nous continuerons d’accroître nos investissements au cours des trois prochaines années pour renforcer notre infrastructure, nos solutions et notre rôle dans l’écosystème technologique étendu », a t-il ajouté lors de la conférence.

Pour devenir un partenaire de référence d’envergure mondiale, le fournisseur chinois de services cloud a présenté une série de fonctionnalités et de nouveautés.

Voici six des mises à niveau et produits dévoilés par Alibaba Cloud :

1. Elastic Compute Service : Alibaba Cloud officialise la 7e génération de son service cloud d’infrastructure Elastic Compute Service (ECS) basé sur son architecture X-Dragon. « Cette solution triple pratiquement la puissance de calcul par rapport aux instances précédentes et permet de réduire de 70% la latence de stockage », a déclaré le fournisseur.

2. ApsaraDB : le groupe livre une mise à niveau de sa base de données cloud-native ApsaraDB pour PolarDB (prise en charge de MySQL 8.0), AnalyticsDB et Data Lake Analytics.

3. Hologres : cet entrepôt de données fournit aux entreprises un service de stockage unifié et d’analyse en temps réel HSAP (Hybrid Serving Analytical Processing). L’offre lancée en juin en Chine sera progressivement disponible sur d’autres marchés, dont les États-Unis.

4. Smart Access Gateway (SmartAG) : une solution SD-WAN pour environnements cloud hybrides. L’offre est conçue pour faciliter l’accès aux services d’Alibaba Cloud depuis les réseaux privés sécurisés. Elle est disponible pour la première fois en Asie du Sud-Est.

5. ARMS Prometheus Service : ce système open source d’alerte et de suivi en temps réel d’applications (ARMS, Application Real-Time Monitoring Service) prend en charge PromQL. Il est désormais disponible sur des marchés internationaux.

6. EDAS 3.0 : Enterprise Distributed Application Service (EDAS) 3.0 fournit un support renforcé pour Kubernetes et les frameworks open source de microservices Spring Cloud et Dubbo. La plateforme est dorénavant accessible à Hong Kong, Singapour et au Japon. Les autres marchés devront patienter.

