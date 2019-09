Alibaba : Jack Ma quitte le groupe qu’il a fondé

La nouvelle était connue depuis un an : Jack Ma quittera ce 10 septembre son poste de président du conseil d’administration d’Alibaba, le géant chinois de l’e-commerce qu’il fondé .

Agé de 55 ans, il laisse une entreprise cotée, avec une capitalisation boursière de 460 milliards de dollars, qui emploie plus de 100 000 personnes dans des activités aussi diverses que les services financiers, le cloud computing et l’intelligence artificielle.

C’est Daniel Zhang, P-DG du groupe depuis 2015, qui lui succèdera pour trouver de nouvelles pistes de développement sur un marché domestique qui montre quelques signes de faiblesse.

Les ventes au détail en ligne en Chine n’ont augmenté que de 17,8% au premier semestre de 2019, soit près de 50% de moins que la croissance de 32,4% de l’année précédente, selon des chiffres officiels cités par Reuters.

Jack Ma Returns to Hupan Garden: Birthplace of Alibaba. Ma’s Hangzhou apartment in 1999 is where it all began for Alibaba. On the eve of the company’s 20th birthday, we took him back to to reflect on those early days and what it took to build Alibaba into what it is today. pic.twitter.com/3WdzjLvhdb

— Alibaba Group (@AlibabaGroup) September 9, 2019