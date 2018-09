Alibaba : Jack Ma va céder sa place de président du conseil d’administration

Jack Ma, l’emblématique président du conseil d’administration d’Alibaba, va céder sa place à Daniel Zhang dans un an. Une passation de pouvoir qui marquera les 20 ans du groupe d’e-commerce chinois.

Alibaba a communiqué sur un plan de succession de Jack Ma, l’actuel président du conseil d’administration du géant chinois de l’e-commerce.

Passation de pouvoir en 2019

C’est Daniel Zhang, P-Dg du groupe depuis 2015, qui prendra sa place d’ici un an. Jack Ma va donc continuer d’exercer ses fonctions de président exécutif au cours des 12 prochains mois, jusqu’au 10 septembre 2019.

Après quoi, il restera membre du conseil d’administration d’Alibaba jusqu’à l’assemblée annuelle des actionnaires prévue en 2020.

Dans une lettre ouverte à l’intention des clients, des employés et des actionnaires de la société, Jack Ma explique que cette transition “démontre qu’Alibaba a franchi une nouvelle étape en matière de gouvernance d’entreprise, fondée sur des systèmes d’excellence organisationnelle et une culture de développement des talents ».

Une certaine culture de la promotion interne

L’ancien professeur d’anglais avait co-fondé Alibaba en 1999. D’aucuns estiment qu’il est actuellement parmi les plus riches chinois, avec une fortune estimée à 36,6 milliards de dollars (donnée Forbes).

La société basée à Hangzhou, en Chine, était à l’origine une plate-forme de commerce électronique, avant d’étendre ses activités à d’autres domaines.

Jack Ma avait déjà quitté le poste de P-DG d’Alibaba en 2013 afin de se consacrer à la fondation philanthropique qui porte son nom. C’est Jonathan Lu qui lui avait alors succédé à ce poste, avant d’être remplacé en 2015 par Daniel Zhang, ancien COO (directeur de l’exploitation) d’Alibaba.

Alibaba est capitalisé à hauteur de 420 milliards de dollars, avec SoftBank comme plus gros actionnaire, et emploie plus de 86 000 personnes.