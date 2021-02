Alphabet perd encore des milliards avec Google Cloud

Promesse tenue : Alphabet présente désormais le cloud comme un segment à part entière dans sa communication financière. La maison mère de Google s’aligne ainsi, entre autres, sur AWS et Alibaba.

Les indicateurs qu’elle fournit remontent jusqu’à 2018. Ils permettent de constate que l’activité n’est pas rentable. Les pertes avoisinent 5 milliards de dollars par an. Elles sont du même ordre que celle des « projets de long terme » parmi lesquels Waymo (véhicule autonome), Verily (sciences de la vie) et Calico (biotechnologies).

À la différence de ces derniers néanmoins, le revenu croît. D’environ 5,8 milliards de dollars en 2018, il est passé à 8,9 milliards en 2019 (+53 %). Et à 13,1 milliards en 2020 (+46 %). Sa part dans le C. A. global du groupe augmente : elle dépasse désormais les 7 %. La progression est régulière, de trimestre en trimestre.

Alphabet insiste sur un élément en particulier : les revenus non comptabilisés, mais assurés dans le cadre d’offres avec engagement. Entre 2019 et 2020, ils ont presque triplé à l’échelle du groupe, dépassant 30 milliards de dollars… « presque uniquement issus du cloud ». Et en premier lieu, des offres d’infrastructure.

Pour cette année, Google anticipe le même phénomène de saisonnalité qu’en 2020. À savoir un creusement des pertes au 1er trimestre sur l’activité cloud. Les économies d’échelle se concrétiseront, assure-t-il, sans donner d’échéance.



AWS pèse 3,5 Google Cloud

C’est à ces mêmes économies d’échelle qu’Alibaba attribue le franchissement d’un cap sur son business cloud. En l’occurrence, la profitabilité sur la foi de l’Ebita.

Le résultat d’exploitation reste toutefois dans le rouge : +12 % au 4e trimestre 2020, à environ 310 millions de dollars, sur un chiffre d’affaires de 2,5 milliards (+50 %).

Comme Google Cloud, Alibaba Cloud a généré, en 2020, un peu plus de 7 % des revenus du groupe. Sur la même période, AWS a représenté, chez Amazon, une part plus importante du business : 11,8 %, avec 45,4 milliards de dollars de revenus – soit trois fois et demie plus que Google Cloud.

