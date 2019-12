Amazon, Apple et Google ensemble pour standardiser l’IoT domestique

Nom : CHIP, pour « Connected Home over IP ». Objectif : développer un standard de connectivité pour les équipements domotiques.

Amazon, Apple et Google sont à l’origine de ce projet open source que la Zigbee Alliance a pris sous son aile.

Chacune des parties prenantes apporte des briques technologiques :

Une première implémentation est annoncée pour fin 2020. Elle exploitera probablement Bluetooth et Wi-Fi pour favoriser l’interopérabilité des appareils, des applications mobiles et des services cloud.

Photo d’illustration © Andrea Danti – Shutterstock.com

