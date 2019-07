Amazon : vers une enquête de la Commission européenne ?

Selon les informations de Bloomberg, la commissaire européenne en charge de la concurrence, Margrethe Vestager, pourrait annoncer dans les prochains jours l’ouverture d’une enquête visant Amazon.

En cause, l’usage que le géant du e-commerce ferait des données qu’il maîtrise pour désavantager les revendeurs tiers qui utilisent sa place de marché.

Amazon agrees to change how it does business with other sellers following an investigation by German regulators https://t.co/RZ77cBbCFz

— Bloomberg (@business) 17 juillet 2019