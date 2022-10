Amazon WorkSpaces s’ouvre à Ubuntu… sans GPU pour le moment

Des bureaux Ubuntu ? L’option vient d’arriver sur Amazon WorkSpaces. On est sur la version 22.04 LTS, avec le CLI et le SDK AWS préinstallés.

Le catalogue d’instances est le même qu’avec l’offre Windows… à l’exception des deux configurations suivantes (les plus hautes en gamme).

Il faudra par ailleurs attendre « quelques semaines » pour accéder aux instances g4dn, dotées de GPU.

Prix d’entrée indiqué : pour chaque bureau, « 23 $ par mois ou 0,19 $ de l’heure ».

À titre comparatif, la tarification pour l’offre Amazon Linux en zone Europe (Francfort) commence à 25 $/mois ou 9$/mois + 0,20 $/heure (configuration à 1 vCPU, 2 Go de RAM, 80 Go racine et 10 Go utilisateur). Et termine à 161 $/mois ou 21 $/mois + 1,66 $/heure (8 vCPU, 32 Go de RAM, 175 Go racine, 100 Go utilisateur).

Hors option BYOL, l’offre Windows démarre à 29 $/mois ou 9 $/mois + 0,25 $/heure. Et termine à 165 $/mois ou 21 $/mois + 1,70 $/heure.

Illustration principale © italianestro – Shutterstock