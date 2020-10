AMD prêt à mettre 35 milliards de dollars pour Xilinx

Ce qu’on pressentait est désormais officiel : AMD a l’intention d’acquérir Xilinx. Les deux entreprises se sont mises d’accord sur un deal en titres. Elles entendent le boucler d’ici à fin 2021.

La transaction s’effectue sur la base d’un prix unitaire de 143 $ pour l’action Xilinx. Soit une prime de près de 25 % sur le cours de clôture du 26 octobre. Elle valorise le spécialiste américain des FPGA (puces reprogrammables) à 35 milliards de dollars.

Une fois le rapprochement finalisé, les actionnaires d’AMD contrôleront 74 % du nouvel ensemble. Lequel affiche, nous annonce-t-on, un potentiel de synergies de 300 millions de dollars sur 18 mois.

Sur le 1er trimestre de son année fiscale 2021 (achevé le 27 juin), Xilinx a dégagé un C. A. de 727 millions de dollars, en recul de 14 % sur un an. Son résultat d’exploitation (176 millions) s’est contracté de 30 % ; son résultat net (94 millions), de 61 %.

Les indicateurs sont plus favorables sur le 2e trimestre, mais restent dans le rouge. Les revenus (767 millions de dollars) chutent de 8 % sur un an ; le résultat d’exploitation (205 millions), de 1 % ; le résultat net (194 millions), de 15 %.

En toile de fond, la crise sanitaire. Mais aussi les restrictions commerciales que les États-Unis ont imposées vis-à-vis de la Chine. Elles se traduisent par l’impossibilité de fournir du matériel à Huawei… et par une perte qu’on estime de 6 à 8 % des revenus de Xilinx.

Son principal concurrent n’est autre qu’Intel, qui a construit cette activité en acquérant Altera. C’était en 2015. Montant de l’opération : 16,7 milliards de dollars.

Photo d’illustration © Xilinx