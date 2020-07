AMD pousse ses Ryzen Threadripper PRO 3000WX

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Le fabricant américain de semi-conducteurs AMD a dévoilé une nouvelle série de processeurs Ryzen Threadripper PRO.

Équipés des technologies AMD PRO, les processeurs Ryzen Threadripper PRO 3990WX, 3975WX, 3955WX et 3945WX sont dotés de 12 à 64 coeurs.

Dans le détail :

– le 3945WX dispose de 12 cœurs et 24 threads, 4 GHz de base et jusqu’à 4,3 GHz.

– 3955XWX : 16 cœurs et 32 threads, 3,9 GHz/4,3 GHz.

– 3975WX : 32 cœurs et 64 threads, 3,5 GHz/4,2 GHz.

– 3995WX : 64 cœurs, 128 threads, 2,7 GHz et jusqu 4,2 GHz.

La gamme est conçue pour équiper les stations de travail que les fabricants (OEM et intégrateurs systèmes) destinent à une clientèle d’entreprises et de professionnels avertis.

Avec ces processeurs, AMD ambitionne donc de répondre aux besoins les plus exigeants, dont ceux « d’artistes et de créateurs d’effets visuels », ou encore d’architectes et d’ingénieurs data, a précisé Saeid Moshkelani, VP et directeur général BU Client chez AMD.

AMD vs. Intel Xeon

Au sommet de la gamme, le processeur AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX fournit, selon ses promoteurs, des performances multi-threads « jusqu’à 27% supérieures à celles des meilleures stations de travail biprocesseur concurrentes ».

Autrement dit celles équipées de processeurs Intel Xeon Platinum pour workstations.

AMD a précisé que Lenovo sera le premier fabricant à proposer une station de travail, la ThinkStation P620, équipée du Threadripper PRO 3995WX.

Le système sera diponible à l’automne 2020 au prix de base de 4600 dollars.

(crédit photo © AMD)