AMD – Xilinx : vers une fusion à 30 milliards de dollars ?

Xilinx et AMD bientôt unis ? Un accord dans ce sens pourrait tomber dès la semaine prochaine. Les deux groupes négocient depuis un moment, affirme le WSJ. Un temps suspendues, les discussions auraient repris et en seraient à un stade « avancé ».

AMD pourrait mettre plus de 30 milliards de dollars sur la table. Possiblement en faisant jouer le cours de son action, monté en flèche depuis début 2020 (de 49 à 86 $)*.

30 milliards de dollars, c’est à peu près la capitalisation boursière de Xilinx, additionnée de ses dettes et de sa trésorerie.

Sur le premier trimestre de son année fiscale 2021 (achevé le 27 juin), le spécialiste des FPGA (puces reprogrammables) a dégagé un C. A. de 727 M$, en recul de 14 % sur un an. Son résultat d’exploitation (176 millions) s’est contracté de 30 % ; son résultat net (94 millions), de 61 %.

En toile de fond, la crise sanitaire. Mais aussi les restrictions commerciales qu’ont imposées les États-Unis vis-à-vis de la Chine. Elles se traduisent par l’impossibilité de fournir du matériel à Huawei… et par une perte qu’on estime de 6 à 8 % des revenus de Xilinx.

Son principal concurrent n’est autre qu’Intel, qui a construit cette activité en acquérant Altera. C’était en 2015. Montant de l’opération : 16,7 milliards de dollars.

Les FPGA sont aujourd’hui le principal contributeur au chiffre d’affaires de sa division PSG (programmable semiconductors). Chiffre d’affaires qui s’est élevé à 501 millions de dollars sur le 2e trimestre 2020 (+2 % sur un an), soit environ 3 % des revenus du groupe.

* AMD affiche des performances financières solides. Au 2e trimestre 2020, son résultat net – plus que quadruplé d’une année sur l’autre – s’est élevé à 157 millions de dollars.

Photo d’illustration © Xilinx

