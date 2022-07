Askdata : un atout analytics pour SAP

SAP et Innaas ne sont plus simplement « partenaires ». Le groupe allemand vient d’annoncer avoir acquis cette entreprise italienne. Il l’avait accueillie dans son accélérateur SAP.iO au moment où elle amorçait la commercialisation de ce qui est aujourd’hui son produit référent : Askdata.

Work with @Askdata_inc – Put your data to work. So much data is created in enterprises but only 6% access it. Be able to search within the data you create and increase productivity #DemoDay #SAPiOStartups pic.twitter.com/6t9BEKRBig

— SAP.iO (@SAP_iO) November 15, 2019