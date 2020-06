Analytics : SAS fait de Microsoft Azure son cloud de référence

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Démocratiser l’usage de l’analyse avancée de données portée par l’intelligence artificielle, c’est un objectif clé du partenariat étendu entre SAS et Microsoft.

Partenaires de longue date, SAS et Microsoft ont annoncé une extension de leur alliance stratégique lors de l’édition virtuelle du SAS Global Forum du 16 juin.

L’accord négocié porte sur la migration de solutions analytiques et sectorielles de SAS vers Azure, le cloud de Microsoft. La firme de Redmond devient ainsi le fournisseur de services cloud de référence pour l’offre SAS Cloud (logiciels et services managés par SAS).

Les secteurs de la santé et des services financiers sont plus particulièrement ciblés.

SAS Viya, Azure Marketplace…

Ce partenariat étendu tire parti d’intégrations existantes.

L’accord inclut, par ailleurs, une optimisation de SAS Viya – l’offre analytique cloud-native de SAS – pour Azure. Il couvre aussi l’intégration sur Azure Marketplace du portefeuille large de solutions sectorielles de SAS (de la gestion des risques à la lutte contre la fraude).

De plus, Microsoft prévoient d’intégrer des capacités d’analyse SAS dans Azure et Dynamics 365. SAS, de son côté, s’est engagé à faire reposer ses opérations internes sur Microsoft 365 et Dynamics 365. Enfin, les deux groupes travailleront à la création de nouvelles offres conjointes pour leurs clients communs.

Pour Scott Guthrie, vice-président exécutif Cloud et IA chez Microsoft, l’expertise reconnue en matière de machine learning, d’analyse et de science des données fait de SAS un partenaire stratégique. « Ensemble, nous allons aider nos clients dans plusieurs dizaines de secteurs et segments de marché à résoudre leurs problématiques analytiques les plus critiques et complexes », a-t-il déclaré.

(crédit photo © Shutterstock)