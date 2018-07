Analytique et IA : Accenture acquiert la start-up Kogentix

En rachetant la jeune pousse américaine Kogentix, Accenture renforce son réseau de data scientists et d’experts de l’intelligence artificielle.

Le groupe de conseil Accenture a confirmé le 12 juillet acquérir Kogentix. La start-up fondée en 2015 fournit des logiciels et des services de traitement et analyse de données pour industries verticales (télécom, retail, banque, assurance, production, santé…).

Le rachat, dont le montant n’a pas été communiqué, permet surtout à Accenture d’intégrer de nouveaux talents. Des spécialistes de l’intelligence artificielle (IA) et de l’analytique qui rejoindront sa division Applied Intelligence. En Amérique du Nord, notamment.

« Kogentix est à la fois un fournisseur de logiciels et un fournisseur de services professionnels. C’est sa force », a expliqué à CRN Kingston Smith, responsable Midwest Analytics Practice chez Accenture. « Kogentix a développé une plateforme de gestion d’applications d’intelligence artificielle (Kogentix AMP ou Automated Machine Learning). Elle regroupe différentes technologies open source et outils avancés d’analyse de données pour fournir cette combinaison de logiciels et de services », a ajouté le manager.

Monter en compétences

Accenture affûte ainsi la proposition de valeur délivrée à ses clients à grand renfort d’acquisitions (Kogentix est la 8e société rachetée par ses soins cette année). « C’est vraiment sur certaines technologies open source [ndlr : Apache Hadoop, Spark…] que Kogentix apporte une expertise » précieuse, a insisté Kingston Smith.

La mutinationale veut aussi se doter d’un vivier de compétences pour accompagner un plus grand nombre de clients. En particulier ceux qui cherchent à migrer leurs applications héritées (Legacy) dans le Cloud. Notons, à ce propos, que Kogentix a noué des partenariats technologiques avec AWS et Microsoft Azure.

Kogentix a son siège à Schaumburg (illinois). Par ailleurs, l’entreprise dispose de bureaux à Pleasanton (Californie), Singapour, Jakarta (Indonésie), Hyderabad et Bangalore (Inde).

La start-up emploie plus de 270 professionnels, ingénieurs, data scientists et développeurs. Tous viendraient grossir l’effectif d’Accenture. Quant aux co-fondateurs de Kogentix – Boyd Davis (CEO), Sanjay Gogia (COO), Jai Malhotra (CTO) et Krishna Nimmagadda (président) – ils joueraient encore un rôle clé dans l’entité rachetée.

(crédit photo © Jirsak / Shutterstock.com)