Analytique : Qlik intègre CrunchBot et les experts IA de Crunch Data

Pour affûter son offre, Qlik a acquis la société Crunch Data et absorbé CrunchBot (devenu QlikBot), un agent conversationnel dopé à l’intelligence artificielle (IA).

En outre, le moteur d’IA de CrunchBot apprend des questions qui lui sont posées en langage naturel par l’utilisateur via sa propre interface ou des outils collaboratifs tiers. Et s’adapte pour trouver le plus rapidement l’information recherchée.

Cet agent conversationel renforce ainsi les capacités de Qlik Sense. La plateforme d’analyse et de visualisation data de l’éditeur de logiciels. L’ensemble fonctionne avec des messageries instantanées et outils de collaboration comme Slack, Skype, Microsoft Teams et Salesforce Chat.

Avec CrunchBot, les utilisateurs peuvent donc interagir avec leurs données en langage naturel.

L’intégration avec Amazon Alexa est également au menu. L’utilisateur peut donc explorer et interroger ses données par interaction vocale.

Le bot a été validé par Qlik et repose sur un framework d’API ouvertes.

Data, IA et talents

Il s’agit de « tirer profit du traitement du langage naturel (NLP) qui auto-apprend en suivant les demandes utilisateur au fil du temps, et de la génération automatique de textes (NGL) ».

Parallèlement à l’intégration de CrunchBot, Qlik a fait l’acquisition – pour un montant resté confidentiel – de Crunch Data. L’équipe de la jeune pousse a d’ores et déjà rejoint Qlik.

L’éditeur complète ainsi ses équipes de développeurs et de spécialistes de l’IA.

