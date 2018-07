Analytique RH : Workday s’offre la start-up Stories

Investir dans l’apprentissage automatique et ses jeunes pousses est une priorité pour Workday. L’éditeur américain de solutions RH et finance en mode cloud a donc racheté pour un montant resté confidentiel une des entreprises du marché : Stories.

La start-up basée à Prague (République tchèque) est spécialisée dans l’analyse augmentée de données. Cette approche « exploite les technologies d’apprentissage automatique (machine learning) et d’intelligence artificielle (IA) ». Pour « automatiser l’analyse et fournir un aperçu de ce qui se passe dans une entreprise », a déclaré Workday sur son blog.

L’agent logiciel de Stories identifie les grandes tendances, les opportunités d’affaires. Et les problèmes potentiels de l’entreprise concernée en s’appuyant sur ses données. Le logiciel fournit ensuite aux utilisateurs professionnels une information personnalisée sous la forme de gros titres (les histoires ou « stories »). Par exemple : « les ventes sont inférieures de 3 points sur la région EMEA ce trimestre ». Ces titres sont couplés à des recommandations concernant d’éventuelles actions à mener.

Prism Analytics

Le tout va enrichir le service d’analyse à la demande Workday Prism Analytics.

« Avec l’ajout de l’équipe et de la technologie [de Stories], nos produits d’analyse deviendront plus intelligents et notre expérience utilisateur sera davantage axée sur la conversation », a expliqué Pete Schlampp, vice-président de Workday Analytics.

Pour renforcer ses capacités, Workday a fait le choix de la croissance externe. En début d’année 2018, la société a aquis SkipFlag (base de connaissance utilisant l’apprentissage automatique). Et, au printemps l’entreprise s’est offert Rallyteam (plateforme de gestion de talents), puis Adaptive Insights (plateforme de business planning).

Le service Prism Analytics est lui même le fruit d’un rachat, celui de Platfora en juillet 2016.

