Android 11 : une première bêta qui soigne l’UI

Vous disposez d’un smartphone Pixel 2 ou de tout modèle ultérieur dans cette gamme ? La bêta d’Android 11 vous est ouverte.

On y retrouve des éléments apparus lors de la phase bêta d’Android 10 mais non intégrés dans la version finale.

C’est le cas de l’enregistreur d’écran. Mais aussi des bulles de discussion, dont certaines applications de messagerie font déjà usage.

Android 11 apporte d’autres nouveautés en matière de gestion des conversations.

Ces dernières ont désormais une section dédiée dans la zone de notification. On peut en définir le niveau de priorité. Au plus haut, l’avatar de l’interlocuteur apparaît dans la barre de statut et sur l’écran de verrouillage. Les conversations ainsi priorisées sont marquées d’un liseré jaune dans la zone de notification. Elles peuvent – si on les y autorise – passer outre le mode « Ne pas déranger ».

Confidentialité : Android 11 moins permissif

Toujours sur le volet des notifications, Android 11 permet d’accéder à un historique complet sur les 24 dernières heures.

Certains éléments traditionnellement affichés dans cette zone en sortent. Illustration avec les contrôles médias, qui passent dans la barre de réglages rapides. Quant aux captures d’écran, elles déclenchent l’affichage d’un menu en bas à gauche sur l’écran, avec des boutons pour éditer et partager.

Google modifie aussi le menu qui apparaît après un appui long sur le bouton d’alimentation. Une section y fait son apparition pour contrôler des appareils connectés, sur la base de l’application Google Home.

Autre partie de l’UI à être enrichie : l’écran de multitâche. Android 11 y ajoute des boutons de capture d’écran, de sélection de texte et de partage.

En matière de vie privée, Android 10 avait introduit la possibilité de n’accorder certaines autorisations aux applications que lors de l’exécution.

Android 11 donne une option supplémentaire : donner une permission pour une seule session.

En outre, au bout d’un certain temps sans avoir été utilisées, les applications perdront automatiquement les permissions qu’on leur a octroyées.

Parmi les autres nouveautés, on relèvera :

Des capacités d’autocomplétion pour le clavier Gboard

Davantage d’options de planification pour le mode sombre

La possibilité de redimensionner les vidéos en mode incrustation

Une fonction d’épinglage d’applications dans le menu de partage

La non-coupure du Bluetooth en mode avion si un casque est connecté

Illustrations © Google