Android 11 : quelles nouveautés pour quels utilisateurs ?

Top départ pour Android 11.

Google vient d’en publier une première version stable, compatible avec tous ses smartphones à partir du Pixel 2.

D’autres constructeurs proposent d’expérimenter l’OS :

OnePlus, sur ses modèles 8 et 8 Pro (vidéo ci-dessous)

OPPO, sur les Find X2, Find X2 Pro, Ace2, Reno3 4G et Reno3 Pro 4G

Realme, sur le X50 Pro

Xiaomi, sur les Mi 10 et Mi 10 Pro

Plusieurs des nouveautés d’Android 11 ont trait à la gestion des conversations.

Ces dernières ont désormais une section dédiée dans la zone de notification. On peut en définir le niveau de priorité. Au plus haut, l’avatar de l’interlocuteur apparaît dans la barre de statut et sur l’écran de verrouillage. Les conversations ainsi priorisées sont marquées d’un liseré jaune dans la zone de notification. Elles peuvent – si on les y autorise – passer outre le mode « Ne pas déranger ».

Toujours sur le volet des notifications, Android 11 permet d’accéder à un historique complet sur les 24 dernières heures.

Certains éléments traditionnellement affichés dans cette zone en sortent. Notamment les contrôles médias, qui passent dans la barre de réglages rapides. Quant aux captures d’écran, elles déclenchent l’affichage d’un menu en bas à gauche sur l’écran, avec des boutons pour éditer et partager.

Google modifie aussi le menu qui apparaît après un appui long sur le bouton d’alimentation. Une section y fait son apparition pour contrôler des appareils connectés, sur la base de l’application Google Home.

Côté vie privée, Android 10 avait introduit la possibilité de n’accorder certaines permissions aux applications que lors de l’exécution.

Android 11 offre un choix supplémentaire : donner une autorisation pour une seule session. En outre, au-delà d’un certain temps d’inactivité, les apps perdront automatiquement les permissions qu’on leur a octroyées.

Android 11 : quelques exclus pour les Pixel

Parmi les autres nouveautés, on aura aussi relevé :

Une meilleure séparation des profils personnel et professionnel, avec la possibilité de planifier la désactivation de ce dernier

Le fonctionnement d’Android Auto sans fil sur les véhicules et autoradios compatibles

Des réglages plus précis pour le mode « Ne pas déranger » (par conversation ou par contact)

La possibilité de redimensionner les fenêtres en mode incrustation (PIP)

De quoi programmer l’allumage et l’extinction du mode sombre

Une API qui permet de signaler aux applications la disponibilité d’une connexion 5G

Certaines fonctionnalités d’Android 11 sont pour le moment spécifiques aux Pixel. Entre autres :

Aperçu en réalité augmentée d’une localisation partagée sur Google Maps

Extension, à certaines apps de messagerie, de la fonction de suggestion de réponses intégrée au clavier Gboard

Mise en avant d’applications sur l’écran d’accueil au cours de la journée

Suggestion de noms de dossiers

Illustrations © Google