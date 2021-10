Android 12L, Windows 11 SE : qu’attendre pour 2022 ?

À ma gauche, Android 12L ; à ma droite, Windows 11 SE. L’un est officiel, l’autre non. On les attend tous deux pour 2022, mais pas sur le même segment de marché.

Du côté de Microsoft, on viserait l’éducation. Windows 11 SE s’accompagnerait notamment d’un Surface Laptop placé moins haut en gamme que les modèles actuels. Spécifications potentielles : écran 11,6 pouces HD (1366 x 768), Celeron N4120 et 8 Go de RAM.

Windows 11 SE semble s’inscrire dans la continuité du mode S de Windows 10. C’est-à-dire dans une logique d’« allègement » du système d’exploitation. En tout cas d’après le contenu des versions expérimentales qui ont filtré. On aurait, entre autres, droit à une désactivation des widgets et de l’intégration avec les téléphones. Aucune garantie, évidemment, que ces absences demeurent dans une éventuelle version finale. Même chose pour le blocage du Windows Store par défaut et la compatibilité Win32 (soit le contraire du mode S).

This is Windows 11 SE, seems to be a successor of Windows 10 Cloud Edition, with it restricting quite a few settings and seemingly requiring a online account (as offline account creation is broken in OOBE). pic.twitter.com/QMaz3vWRD2 — Sigma (@fakirmeditation) June 16, 2021

Android 12L : sur vos (grands) écrans

Qu'en est-il d'Android 12L ? Google vient de l'officialiser, à l'occasion de l'Android Dev Summit (27-28 octobre). Il compte le publier au premier trimestre 2022, sous la forme d'une mise à jour mineure.

Le gros des changements porte sur l'interface. Cible : les appareils dotés d'écrans larges (plus de 600 pixels échelonnés). Aussi bien des tablettes que des Chromebooks et des smartphones pliables.

🥳 We're releasing the developer preview of the 12L feature drop: Features optimizing Android 12 for large screens like foldables and tablets. It adds multitasking support, activity embedding & updated compatibility modes to improve your app on large screens.#AndroidDevSummit pic.twitter.com/w4nv130q54 — Android Developers 🔴 #AndroidDevSummit (@AndroidDev) October 27, 2021

Android 12L est censé faire meilleur usage de l'espace horizontal disponible. Par exemple, en divisant en deux colonnes l'écran d'accueil (paramètres d'un côté, notifications de l'autre) comme l'écran de verrouillage (horloge, notifications).

Autre ajout : une barre des tâches - masquable - assortie d'un système de glisser-déplacer pour passer en multitâche. Le tout agrémente de divers gestes tactiles qui rappellent l'expérience iOS.

Google entend aussi donner aussi davantage de possibilités aux fabricants. En particulier, sur le mode d'affichage letterbox. Ils pourront en personnaliser certains aspects : taille des applications, couleurs, coins arrondis, niveau de transparence de la barre d'état...

Autre nouveauté pour les fabricants : la possibilité de contourner les exigences de certaines applications en matière d'orientation d'écran.

Le Play Store s'enrichira quant à lui d'un système d'évaluation dédié aux applications sur grand écran.

Illustration principale ©