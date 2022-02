Android 13 : cinq éléments à retenir de la première preview

C’est parti pour Android 13. Google en a publié une première version expérimentale. Cinq autres devraient lui succéder d’ici à la mouture finale, prévue pour l’automne 2022.

On est encore loin de la stabilité. Ce premier aperçu se destine avant tout aux développeurs. Au menu, notamment :

– Un sélecteur de médias (API « photo picker »)

Même principe que ce qui existe déjà pour les documents : les applications vont pouvoir demander l’accès à des photos et vidéos sans avoir besoin d’accéder à tous les médias. Google prévoit de diffuser cette fonctionnalité sur Android 11 et 12 – hors éditions Go – via Google Play.

– Des icônes « responsive »

Sur les lanceurs compatibles, et à condition que l’utilisateur active l’option, les couleurs des icônes s’adapteront au fond d’écran et au thème.

– Une API qui simplifiera la modification de la langue d’affichage lors de l’exécution d’une application sur Android 13

– Autre simplification : les applications vont pouvoir proposer directement à l’utilisateur d’ajouter une tuile dans les paramètres rapides

– Une permission orientée privacy : elle permettra à des applications de réaliser diverses opérations sur les réseaux Wi-Fi (découverte d’appareils, connexion à un SSID connu, création d’un hotspot local…) sans avoir à activer la géolocalisation

À noter également, du nouveau sur la gestion des shaders. Et une mise à jour du cœur d’Android pour s’aligner sur les capacités d’OpenJDK 11 LTS. Mise à jour que Google compte diffuser également sur Android 12.

