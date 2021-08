Android sur Chromebook : Microsoft dit stop pour Office

Office pour Android, c’est bientôt terminé… sur Chromebook. Microsoft prépare une « transition » vers la version web de la suite bureautique. Une date à retenir (sans qu’on sache précisément à quoi elle correspond) : le 18 septembre 2021.

La documentation a fait l’objet d’une mise à jour. « Les versions Android d’Office, Outlook, OneNote et OneDrive ne sont actuellement pas prises en charge sur Chromebook », peut-on lire depuis peu. Ne reste plus officiellement que la solution office.com et outlook.com.

Voilà quelques semaines, un message d'avertissement avait commencé à s'afficher chez certains utilisateurs. Sans autre justification que celle d'une « meilleure expérience ».

Dans l'absolu, les apps Android sur Chromebook n'ont pas la meilleure presse. Google lui-même a remplacé certaines des siennes par des PWA ; à commencer, l'an dernier, par YouTube Music.

Reste que les PWA ne garantissent pas toujours une équivalence fonctionnelle. À commencer, pour Office, par la gestion du hors-ligne. Même s'il existe des solutions alternatives pour mettre ce mode en œuvre (capacités d'édition natives de Chrome OS, extension Chrome Google Docs...).

Il est tentant d'établir un lien avec une initiative de Microsoft : la prise en charge des apps Android sur Windows 11...

Photo d'illustration © Tada Images - Adobe Stock