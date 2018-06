Android P : la seconde bêta disponible avec les API finalisées

En mars dernier, Google publiait, à l’intention des développeurs, la première pre-version d’Android P.

Elle a été suivie par la première bêta de l’OS mobile publiée durant la conférence développeurs Google I/O en mai dernier.

API en versions finales

La firme de Mountain View rend maintenant disponible la seconde bêta d’Android P avec les API (application programming interface) finales.

Alors que la première pré-version était exclusivement réservée aux développeurs, cette bêta, à l’instar de la précédente, est disponible via le programme bêta d’Android, permettant d’accéder aux premières versions via des mises à jour OTA (« Over-The-Air »). Cette itération peut également être obtenue via l’URL android.com/beta.

Cette seconde bêta comprend les API finales (API niveau 28) ainsi que le SDK officiel.

De sorte que les développeurs peuvent commencer à développer des applications incluant les nouvelles fonctionnalités de cette mise à jour majeure et les API finalisées en toute sérénité. A cet effet, il est nécessaire de télécharger le SDK (Software Development Kit) avec API niveau 28 officiel et les outils idoines dans Android Studio 3.1.

Le machine learning à l’honneur

L’intelligence artificielle est largement exploitée dans Android P. Google a notamment développé Adaptative Battery, en partenariat avec DeepMind. Cette fonctionnalité exploite l’apprentissage automatique (machine learning en anglais) afin de donner des priorités aux ressources matérielles du système pour les applications qui sont censées intéresser le plus l’utilisateur.

L’API multi-caméras permet, elle, aux applications d’accéder simultanément aux flux de deux ou plusieurs APN du terminal mobile.

Quant à l’API Dynamics Processing, elle permet de modifier en temps réel le flux audio sortant des terminaux Android, dans le but de l’adapter aux préférences de l’auditeur ou aux conditions ambiantes.

La nouvelle API de sécurité biométrique supporte l’authentification Face (Visage) et Iris (de l’oeil), en plus de l’identification par empreinte digitale. De plus, les développeurs n’auront plus à créer leur propre boite de dialogue dans les applications et pourront à la place s’appuyer sur une nouvelle boîte de dialogue standard.

Pas seulement pour les Pixel

Concrètement, cette seconde bêta (la première preview était une mouture alpha) inclut un SDK mis à jour avec des images système pour les Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL et l’émulateur Android officiel. Les personnes déjà inscrites au programme bêta d’Android et ayant reçu la première bêta d’Android P obtiendront automatiquement cette seconde bêta en OTA.

De surcroît, en plus des terminaux Pixel de Google, la première beta Android P avait été mise à disposition sur les Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21, OnePlus 6 et Essential PH-1. Selon Google, les partenaires participant au programme Android P Bêta mettront à jour leurs appareils “au cours des prochaines semaines“.

En plus des API finalisées, cette bêta 2 introduit 157 nouveaux emoticônes.

(Crédit photo : @Google)