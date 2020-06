Android Studio 4 : un boost pour les outils graphiques

Plus besoin d’éditer à la main des fichiers XML : c’est la promesse de Motion Editor.

Cet éditeur graphique est lié à bibliothèque MotionLayout, destinée à gérer les animation dans les applications Android.

Il est l’une des nouveautés d’Android Studio 4.0, qui vient de passer en version stable.

Sur le volet design, on aura également noté la mise à jour de l’inspecteur de mise en page (Layout Inspector).

Son fonctionnement se rapproche de celui de la console Chrome DevTools. Mais il s’agit d’afficher, pour un processus donné, les niveaux de hiérarchie de l’interface graphique.

Avec Android Studio 4, on peut afficher cette hiérarchie en 3D (mode « rotation »). Et d’en suivre l’évolution en temps réel, à mesure qu’on navigue dans l’application. À condition que celle-ci utilise au moins le niveau d’API 29.

Autre ajout : un outil (Layout Validation) qui permet de prévisualiser une UI simultanément sur plusieurs configurations. En faisant varier des éléments comme le format et l’orientation de l’affichage, le thème graphique, la langue d’interface ou les polices de caractères.

Sur la partie développement, l’analyseur CPU se pare d’une nouvelle interface. Elle améliore la lisibilité des informations, avec par ailleurs davantage de capacités de personnalisation et des raccourcis clavier supplémentaires.

Pour ce qui est de l’éditeur de règles R8, Android Studio 4 ajoute des fonctionnalités de gestion de syntaxe, d’autocomplétion et de vérification d’erreurs.

Côté build, le plugin Gradle bénéficie d’une prise en charge élargie pour les API Java 8.

Il donne en outre la possibilité de créer des dépendances entre modules de fonctionnalités dynamiques.

Illustrations © Google

