Ansible : Red Hat ajoute un catalogue de services à la version commerciale

Rendez-vous au début de l’été pour bénéficier d’un catalogue de services.

Red Hat vient de faire passer le message aux utilisateurs de la version commerciale d’Ansible.

Cette plate-forme d’automatisation IT s’appuie sur le cœur du projet open source Ansible et y ajoute des services cloud.

Le catalogue de services* sera l’un d’entre eux. Objectif : accompagner la diffusion des pratiques d’automatisation au sein des entreprises tout en assurant une application uniforme des politiques de gouvernance.

Au rang des services cloud greffés à Ansible, il y a aussi Automation Analytics. Red Hat en rappelle les dernières nouveautés :

La version commerciale d’Ansible donne par ailleurs accès à l’Automation Hub.

Ce portail regroupe des « collections » certifiées, fournies par Red Hat et ses partenaires (une trentaine).

Les « collections » consistent en un format d’empaquetage destiné à faciliter la distribution des modules, des plug-in, des rôles et des playbooks Ansible. Elles sont indépendantes de la branche principale du projet sur GitHub.

* Red Hat affirme travailler à l’intégration de ce catalogue de services avec ceux qu’exploitent déjà ses clients. On surveillera également l’évolution de l’offre sous l’angle de l’automatisation en périphérie du réseau, grâce à l’architecture « légère » sans agent.

Illustrations © Red Hat

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.