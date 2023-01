ANSSI : qui est Vincent Strubel, le nouveau directeur général ?

Service en charge de la sécurité numérique de l’État, l’ANSSI a un nouveau pilote. Vincent Strubel a été nommé le 4 janvier 2023 directeur général de l’entité par le gouvernement.

Polytechicien (promotion X2000) et ancien élève de Télécom ParisTech, Vincent Strubel est un profil « maison ». Il a rejoint dès 2005 la direction centrale de la sécurité des systèmes d’information (DCSSI) devenue par décret, en 2009, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

Ancien élève de l’École Polytechnique (promotion X2000) et de Télécom ParisTech, il a successivement occupé les postes de chef de laboratoire arcitectures matérielles et logicielles, de chef de division et de sous-directeur expertise de l’ANSSI.

Par ailleur, depuis juillet 2020, Vincent Strubel exerçait en tant que directeur de l’Opérateur des systèmes des systèmes d’information interministériels classifiés (OSIIC). Un service né de la fusion du centre de transmissions gouvernemental et de la sous-direction numérique de l’ANSSI.

Déjà 15 ans d’ANSSI

L’homme succède à Guillaume Poupard, parti en décembre 2022 directeur général adjoint de DocaPoste.

Vincent Strubel devient ainsi le nouveau représentant d’un Etat qui doit défendre ses systèmes d’information, contribuer au renforcement de la cybersécurité de la Nation, conseiller et alerter administrations publiques et entreprises en France.

« Tout le travail accompli ces dernières années a permis à l’agence de s’ouvrir davantage, d’affirmer son savoir-faire et de positionner la France comme un acteur majeur de la cybersécurité en Europe et dans le monde. Nous continuerons d’œuvrer au quotidien pour la résilience cyber des Français, avec la compétence et le dévouement qui constituent le cœur de nos valeurs », a déclaré par voie de communiqué Vincent Strubel.

Et d’ajouter : « j’ai la chance de prendre mes fonctions en ayant à mes côtés Emmanuel Naëgelen, directeur adjoint de l’agence depuis janvier 2021. Nos défis sont nombreux, mais nous saurons les relever avec l’exigence et le sens de l’intérêt général qui caractérisent l’agence ».