Anthos : l’offensive multicloud de Google commence avec AWS

Anthos, une solution multicloud ? Google en avait fait la promesse voilà un an, lorsqu’il avait présenté cette nouvelle incarnation de la Cloud Services Platform.

Cette dernière, dévoilée en 2018, répondait à la problématique du cloud hybride en étendant GKE (le Kubernetes managé de Google) aux infrastructures on-prem.

L’ère Anthos devait marquer l’ouverture aux fournisseurs cloud tiers.

Une première étape est franchie : la prise en charge d’AWS sort de phase expérimentale pour passer en disponibilité générale.

Google entend atteindre ce même stade avec Azure avant fin 2020. En attendant, il enrichit Anthos sous d’autres aspects :

L’utilisation d’Anthos sans hyperviseur tiers est sur la feuille de route, mais il faudra attendre plusieurs mois. Idem pour l’exécution la plate-forme sur matérel nu. Une capacité qui ouvrira la voie aux déploiements en edge.

