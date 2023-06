Antitrust : quand Google Cloud s’oppose à Microsoft

Le groupe Microsoft utilise-t-il sa position dominante dans les logiciels d’entreprise pour orienter à marche forcée les clients vers ses services cloud ? Google l’allègue.

La filiale d’Alphabet a déposé une plainte auprès de la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis mardi. Google accusant Microsoft de pratiques visant à restreindre la concurrence dans les services cloud, selon une copie dont The Information s’est fait l’écho.

La plainte avance que Microsoft met en exergue les conditions de licence de sa suite de productivité Office 365 pour pousser les clients vers son cloud Azure et des services associés.

Les deux groupes n’ont pas commenté publiquement le différend.

Google Cloud critique aux États-Unis comme en Europe

En mars dernier, la FTC avait elle-même émis une demande d’information concernant les pratiques des fournisseurs cloud d’envergure mondiale ou hyperscalers.

Un marché mondial du cloud dominé par Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud. Ils représentaient à eux trois 65% du marché au T1 2023 (source : Synergy Research). Google (10% de parts de marché) étant encore largement devancé par ses deux principaux rivaux. AWS et Microsoft s’arrogeant respectivement 32% et 23% du marché.

Le public appelé à s’exprimer sur le volet commercial par la Commission fédérale du commerce – acheteurs et utilisateurs de services cloud outre-Atlantique – avait jusqu’au 22 mai pour lui soumettre ses commentaires. L’exercice semble avoir inspiré Google.

Sa propre requête à la FTC fait écho aux déclarations critiques prononcées en mars par Amit Zavery. Interrogé par Reuters, le vice-président et directeur général des plateformes chez Google Cloud critiquait les pratiques commerciales de Microsoft dans l’Union européenne.

En Europe, justement, Microsoft tente de résoudre à l’amiable un différend suite à une plainte déposée auprès de la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne. La plainte concerne les conditions présumées injustifiées de ses licences logicielles cloud.

Elle a été déposée le 9 novembre dernier par le CISPE (Cloud Service Providers in Europe), qui représente 26 fournisseurs européens d’infrastructures cloud, plus AWS. Deux autres membres de l’association – Aruba et OVHcloud – avaient déjà mené ce même type d’action.

Depuis l’ouverture de ces dossiers, Microsoft a pris des engagements. Ceux-ci ne semblent satisfaire aucune des parties adverses, à ce jour, en Europe comme aux États-Unis.

