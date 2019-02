API Google Docs accélère sur l’automatisation des processus en entreprise

L’API Google Docs permet d’automatiser la création de documents récurrents, la gestion des contenus et du flux de travail.

Google vient d’annoncer la disponibilité de son API REST pour sa suite bureautique Google Docs qui va permettre aux entreprises de développer des tâches bureautique automatisées.

Cette API était jusqu’à présent disponible en pré-version pour les développeurs depuis l’été dernier. Elle porte sur trois grands types de cas d’usage : la création de documents de masse, la création de services d’automatisation des tâches et de gestion de contenu.

L’API va notamment permettre de créer des processus pour mettre à jour les documents après coup, d’insérer, supprimer, déplacer, fusionner et formater du texte, insérer des images en ligne et travailler avec des listes.

Netflix utilise l’API pour automatiser ses réponses

Le cas d’usage le plus évident est la création de factures qui pourront être générées automatiquement avec un certain nombre d’informations récurrentes et des données mises à jour récupérées dans une base de données ou éventuellement des tableaux Google Sheets.

Par ailleurs, l’API s’interface avec Zapier, plateforme qui permet de créer des intégrations avec des règles entre des applications web.

Dans son annonce, Google précise que Mailchimp et Netflix ont déjà adopté son API. Le service de VoD l’utilise pour automatiser certains de ses processus de réponse technique.