App économie : les jeux au sommet, devant la SVOD

App Annie a livré son classement* des éditeurs d’applications mobiles les plus performants. Tous ont été départagés en fonction d’une estimation des revenus générés* l’an dernier via l’App Store d’Apple (sous iOS) et Google Play.

Au classement général des 52 apps, ce sont les éditeurs de jeux qui l’emportent. Ils attirent à eux seuls 72% des dépenses des utilisateurs.

Tencent, NetEase et Activision Blizzard occupant les trois premières places du classement pour la deuxième année consécutive. Le divertissement et le « social » ne sont pas en reste.

Des marques collaboratives et « sociales » comme Line (messagerie) et mixi (réseau social) progresse également grâce au jeu vidéo.

Par ailleurs, « les recettes d’abonnement dépassent la croissance globale du marché, la demande d’applications de divertissement et de rencontres explosant », a souligné la société spécialisée dans l’analyse du marché des applications mobiles.

Le groupe américain de médias InterActivCorp (IAC) et la plateforme Netflix de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) sont les principaux bénéficiaires de ce mouvement. La tendance pourrait se renforcer en 2020, du fait du confinement anti-COVID 19.

En France, Vivendi, Ubisoft et Deezer dominent le top 10 local.

