App Store : Apple lâche du lest pour les « petits » développeurs

Doit-on s’attendre, en cette fin d’année, à des baisses de prix sur l’App Store ? La question peut se poser dans la perspective du programme « Small Business » qu’Apple lancera le 1er janvier 2021.

L’initiative vise les développeurs. Avec une promesse : un taux de commission réduit à 15 %, contre 30 % à l’heure actuelle.

Une condition pour adhérer au programme : ne pas avoir dégagé, en 2020 sur l’App Store, un revenu net supérieur ou égal à 1 million de dollars. En brut (avant déduction des commissions d’Apple), cela représente environ 1,428 million de dollars.

La taxe est évolutive sur deux plans. D’un côté, elle est sujette à réévaluation chaque 1er janvier en fonction des revenus générés sur l’année calendaire précédente. De l’autre, le taux peut changer en cours d’année, dès lors que le développeur dépasse le seuil du million de dollars. Les 30 % ne s’appliquent alors qu’à l’excédent.

In all seriousness if the plan is as simple as the headline makes it sound, and maybe it isn’t, get ready for a lot of temporarily free apps next December!

— Daniel Jalkut (@danielpunkass) November 18, 2020