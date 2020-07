App2Container : AWS s’attaque à la modernisation Java et .NET

Il y a du nouveau chez AWS, dans la catégorie « modernisation applicative ».

La branche cloud d’Amazon a publié App2Container. Il s’agit d’un outil en ligne de commande destiné à conteneuriser des applications Java et .NET.

Des commandes, il y en a moins d’une dizaine à retenir. Elles divisent le processus en trois phases : analyse, transformation et déploiement.

La phase d’analyse implique la découverte des applications sur les VM (inventory) et l’identification de leurs dépendances (analyze).

La phase de transformation donne le choix entre deux commandes : containerize et extract.

La première réalise la conteneurisation à même le serveur d’application. La seconde extrait les artefacts (au format tarball) pour permettre la conteneurisation sur une machine tierce. On y recourra si on ne souhaite pas installer le moteur Docker sur le serveur d’application. Ou si celui-ci ne remplit pas les exigences. Entre autres, pour les applications .NET, la disponibilité d’un OS Windows qui prend en charge les conteneurs.

La phase de déploiement regroupe deux commandes. L’une (generate app-deployment) crée les éléments nécessaires à la mise en place sur Kubernetes. Et éventuellement sur l’infrastructure AWS (tâche ECS, image pour le registre ECR, modèle CloudFormation). L’autre (generate pipeline), optionnelle, créer les éléments de configuration pour CodeBuild et CodeDeploy.

Sont prises en charge les applications Java qui exploitent les frameworks Tomcat, Spring Boot, JBoss, Weblogic et Websphere. Côté .NET, la version 3.5 est requise. Avec au minimum le serveur web IIS 7.5 sur Windows Server 2016.

App2Container ne prend pas en charge les dépendances externes de type bases de données. Il présente par ailleurs des limites sur ASP.NET. En particulier, l’impossibilité de conteneuriser des applications qui dépendent de services ou de processus Windows localisés hors du serveur IIS.

Illustration principale © Egorov Artem – Shutterstock

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.