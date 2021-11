Apple structure un abonnement autour de son MDM

MDM, stockage en ligne et support en un seul abonnement : c’est le principe d’Apple Business Essentials. En attendant sa commercialisation, prévue pour le printemps 2022, l’offre est en bêta. On peut y accéder aux États-Unis, sur demande. Officiellement, pour les organisations dont l’effectif ne dépasse pas 500 personnes.

Le ticket d’entrée se montera à 2,99 $ par mois pour chaque appareil (avec 50 Go d’espace sur iCloud). Avec la formule à 6,99 $, on passera sur du « trois appareils par utilisateur », avec 200 Go. Pour 2 To d’espace, il faudra aller sur le forfait à 12,99 $.

Aucune de ces options n’inclut la garantie AppleCare+. Elle sera bien disponible dans le cadre d’autres abonnements… au moment du lancement commercial d’Apple Business Essentials. Au programme, deux réparations par an (non liées à un utilisateur ou à un appareil spécifique) et un engagement d’intervention sur site le jour même, pour certains produits.

Business Essentials entrera probablement dans l’activité « Services » du groupe américain. Un segment vaste qui inclut autant la publicité que la partie « contenus numériques » (App Store, Apple Music, Apple TV+, etc.). Sur le dernier exercice fiscal d’Apple, il a dégagé un chiffre d’affaires d’environ 68 M$, en hausse annuelle de 27 %. Pour 69,7 % de marge brute (+3,7 points). Dans le même temps, la partie « Produits » a vu son C. A. croître de 35 % (297 M$) et sa marge de 3,8 points (35,3 %).

Apple ne distingue pas la contribution du B2B dans ces chiffres.

Photo d’illustration © Apple